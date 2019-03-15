2019-03-15T12:41:52+03:00
Общество

Глава Ямала в принял участие в заседании Совета губернаторов УрФО

Дмитрий Артюхов рассказал о ямальских мегапроектах, которые откроют новые перспективы перед федеральным округом
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала в принял участие в заседании Совета губернаторов УрФО Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала в принял участие в заседании Совета губернаторов УрФО Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 марта, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил с докладом на заседании Совета при полпреде президента РФ в УрФО Николае Цуканове. Также в совещании, которое прошло в Кургане, участвовали руководители субъектов Большого Урала, экономисты и представители научного сообщества.

Глава региона добавил, что крупные ямальские инфраструктурные проекты откроют новые перспективы перед УрФО. Глава ЯНАО подробно остановился, в частности, на развитии сотрудничества с Курганской областью во время строительства Северного широтного хода и Северного широтного хода 2.

- Например, проект Северный широтный ход 2 позволит вывести существующую кооперацию на совершенно новый уровень. В итоге на территории федерального округа мы получим морской порт с выходом в мировой океан и подведённой железной дорогой. И те логистические, экспортные возможности, которые есть у наших предприятий, получат новые решения, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что в рамках УрФО уже налажены тесные связи с субъектами по многим направлениям – от поставки передового оборудования для буровых, в целом нефтегазового комплекса до поставок строительных материалов и продуктов питания.

По итогам Совета присутствующие стороны договорились о заключении ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами Большого Урала и Курганской областью. В документах будут подробно описаны все возможные направления взаимовыгодной кооперации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе