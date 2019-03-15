Глава Ямала в принял участие в заседании Совета губернаторов УрФО

15 Март 12:40 2019-03-15T12:41:52+03:00

Дмитрий Артюхов рассказал о ямальских мегапроектах, которые откроют новые перспективы перед федеральным округом

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В пятницу, 15 марта, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил с докладом на заседании Совета при полпреде президента РФ в УрФО Николае Цуканове. Также в совещании, которое прошло в Кургане, участвовали руководители субъектов Большого Урала, экономисты и представители научного сообщества.

Глава региона добавил, что крупные ямальские инфраструктурные проекты откроют новые перспективы перед УрФО. Глава ЯНАО подробно остановился, в частности, на развитии сотрудничества с Курганской областью во время строительства Северного широтного хода и Северного широтного хода 2.

- Например, проект Северный широтный ход 2 позволит вывести существующую кооперацию на совершенно новый уровень. В итоге на территории федерального округа мы получим морской порт с выходом в мировой океан и подведённой железной дорогой. И те логистические, экспортные возможности, которые есть у наших предприятий, получат новые решения, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что в рамках УрФО уже налажены тесные связи с субъектами по многим направлениям – от поставки передового оборудования для буровых, в целом нефтегазового комплекса до поставок строительных материалов и продуктов питания.

По итогам Совета присутствующие стороны договорились о заключении ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами Большого Урала и Курганской областью. В документах будут подробно описаны все возможные направления взаимовыгодной кооперации.

ИСТОЧНИК KP.RU