В Новом Уренгое сожгли более двух килограммов наркотиков
В огонь пошли вещдоки 47 уголовных дел
В Новом Уренгое сожгли более двух килограммов наркотиков Фото: 89.мвд.рф
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В Новом Уренгое уничтожили наркотические средства и психотропные вещества, ставшие вещественными доказательствами 47 уголовных дел.
Межведомственная комиссия 14 марта исполнила приговоры суда и сожгла более 2 500 запрещенных веществ.
Как уточнили в УМВД России по ЯНАО, в огонь пошли и наркотики, изъятые у мужчины и женщины, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, пытались сбывать наркотики на территории города. В настоящее время фигуранты дела осуждены Новоуренгойским к отбывают наказания в местах лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU