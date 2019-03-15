15 Март 11:43 2019-03-15T11:46:04+03:00

На стратегической сессии в Салехарде решат, как улучшить здравоохранение региона Фото: yanao.ru

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В Салехарде с 18 по 20 марта пройдёт стратегическая сессия «Эффективное здравоохранение». На ней будут обсуждать реализацию приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, глава Ямала Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел и перспективах развития округа поставил цель: сформулировать чёткие предложения по повышению уровня оказания медицинских услуг.

В январе и феврале собрали предложения от медицинского сообщества и организовали опрос населения «Как улучшить вашу больницу» на платформе «Живём на Севере». Всего в опросе участвовали 63 887 ямальцев. Большинство из них недовольны очередями в медицинские организации (16%) и нехваткой узких специалистов (14%).

Сессия рассчитана на три полных рабочих дня. Работа по проектированию и прогнозированию направлений развития системы здравоохранения будет строиться с учётом мнений медиков и граждан Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU