2019-03-15T11:35:36+03:00
Происшествия

На Ямале задержали шестерых участников ОПГ с крупной партией наркотиков

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале задержали шестерых участников ОПГ с крупной партией наркотиков Фото: 89.мвд.рфНа Ямале задержали шестерых участников ОПГ с крупной партией наркотиков Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

На Ямале полицейские задержали шестерых участников группы, занимавшихся сбытом наркотиков в особо крупном размере в Новом Уренгое и Надыме. Ими оказались молодые люди в возрасте от 24 до 29 лет, 4 из которых жители Приморского и Красноярского краев, Мурманской и Оренбургской областей.

Молодые люди с января 2018 года занималась бесконтактным сбытом наркотических средств через «тайники-закладки» посредством интернет-магазина.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - синтетический наркотик массой более 2,5 килограммов, что является особо крупным размером.

На криминальную «шестерку» завели уголовное дело. Материалы переданы в суд для вынесения приговора.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас все они находятся под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе