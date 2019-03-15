На Ямале задержали шестерых участников ОПГ с крупной партией наркотиков

15 Март 11:30 2019-03-15T11:35:36+03:00

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет

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На Ямале полицейские задержали шестерых участников группы, занимавшихся сбытом наркотиков в особо крупном размере в Новом Уренгое и Надыме. Ими оказались молодые люди в возрасте от 24 до 29 лет, 4 из которых жители Приморского и Красноярского краев, Мурманской и Оренбургской областей.

Молодые люди с января 2018 года занималась бесконтактным сбытом наркотических средств через «тайники-закладки» посредством интернет-магазина.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - синтетический наркотик массой более 2,5 килограммов, что является особо крупным размером.

На криминальную «шестерку» завели уголовное дело. Материалы переданы в суд для вынесения приговора.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас все они находятся под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU