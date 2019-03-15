Губернатор Ямала пообщался с «Лидерами России»

15 Март 11:03 2019-03-15T11:07:59+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который проходит с 13 по 17 марта в Сочи. Он принял участие в пленарной дискуссии в рамках «Дня развития» для финалистов, посвящённой развитию лидерских качеств и успешной работе в команде.

В финале конкурса «Лидеры России» за попадание в лучшую сотню управленцев борются 300 лучших участников со всей страны. Среди них – трое ямальцев. Регион представляют Никита Данюк, Роман Пикун и Тарас Преображенский. Губернатор Дмитрий Артюхов пообщался с участниками и поздравил ямальцев с выходом в финал конкурса.

- Попадание в финал – это уже, по сути, победа. У наших ребят хорошая подготовка, хорошие интеллектуальные данные, позитивный настрой и очень понятная мотивация – на положительные изменения. Они чётко знают, чего хотят, - менять жизнь к лучшему, - отметил глава региона по итогам встречи.

Как отметил Дмитрий Артюхов, сейчас у финалистов очень насыщенные дни, есть возможность пообщаться как с политическим руководством страны, так и с ведущими экспертами. Среди наставников конкурса – первые лица всех крупнейших российских компаний. Благодаря «Лидерам России» появился социальный лифт.

ИСТОЧНИК KP.RU