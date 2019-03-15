Тазовчанин, забивший до смерти односельчанина за долг, ждет суда
Жителя Тазовского района будут судить за убийство односельчанина. Кровавую расправу ямалец учинил 28 августа 2018 года. Как выяснилось, уже неоднократно судимый пьяный 29-летний мужчина встретил на улице знакомого и вспомнил про долг в 5 тысяч рублей.
«Кредитор» предложил приятелю выпить и повел его под свайное поле дома № 17 мкр. Геолог. Там, он жестоко избил мужчину. 50 повреждений нашли судмедэксперты на теле жертвы.
После этого мстительный тазовчанин бросил еще живого избитого односельчанина под домом и ушел. Спустя непродолжительное время мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия его заключили под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый находился в состоянии простого алкогольного опьянения и по психическому состоянию мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU