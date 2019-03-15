Тазовчанин, забивший до смерти односельчанина за долг, ждет суда

15 Март 10:36 2019-03-15T10:44:37+03:00

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Жителя Тазовского района будут судить за убийство односельчанина. Кровавую расправу ямалец учинил 28 августа 2018 года. Как выяснилось, уже неоднократно судимый пьяный 29-летний мужчина встретил на улице знакомого и вспомнил про долг в 5 тысяч рублей.

«Кредитор» предложил приятелю выпить и повел его под свайное поле дома № 17 мкр. Геолог. Там, он жестоко избил мужчину. 50 повреждений нашли судмедэксперты на теле жертвы.

После этого мстительный тазовчанин бросил еще живого избитого односельчанина под домом и ушел. Спустя непродолжительное время мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия его заключили под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый находился в состоянии простого алкогольного опьянения и по психическому состоянию мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU