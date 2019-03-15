На Ямале в 2019 году начнут восстанавливать сгоревшие леса

15 Март 09:53 2019-03-15T10:13:27+03:00

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На Ямале для восстановления леса вблизи населённых пунктов в 2019 году обследуют и расчистят горельники. Работы проведут в рамках ямальского проекта «Сохранение лесов». Планируется сохранить и восстановить площади лесных насаждений, минимизировать ущерб от пожаров.

Об этом сообщили на расширенном заседании комиссии по экологической безопасности, которое 14 марта в Новом Уренгое прошло под председательством первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова.

Кроме того, планируется увеличить объём авиационных работ по охране лесов от пожаров, модернизировать материально-техническую базу учреждений.

- За счёт окружных средств на Ямале готовы приобрести новую лесопожарную и лесохозяйственную технику – трактор и культиватор», - рассказал директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО Владимир Галуза.

Он также отметил, что в этом году за счёт средств округа планируется ликвидировать не менее 60 свалок в лесах. Муниципалитетам предоставят субсидии на ликвидации свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU