На Ямале в 2019 году начнут восстанавливать сгоревшие леса
На Ямале для восстановления леса вблизи населённых пунктов в 2019 году обследуют и расчистят горельники. Работы проведут в рамках ямальского проекта «Сохранение лесов». Планируется сохранить и восстановить площади лесных насаждений, минимизировать ущерб от пожаров.
Об этом сообщили на расширенном заседании комиссии по экологической безопасности, которое 14 марта в Новом Уренгое прошло под председательством первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова.
Кроме того, планируется увеличить объём авиационных работ по охране лесов от пожаров, модернизировать материально-техническую базу учреждений.
- За счёт окружных средств на Ямале готовы приобрести новую лесопожарную и лесохозяйственную технику – трактор и культиватор», - рассказал директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО Владимир Галуза.
Он также отметил, что в этом году за счёт средств округа планируется ликвидировать не менее 60 свалок в лесах. Муниципалитетам предоставят субсидии на ликвидации свалок.
ИСТОЧНИК KP.RU