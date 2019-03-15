Реки на Ямале станут глубже и чище

15 Март 08:59 2019-03-15T09:20:43+03:00

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В ближайшие шесть лет Ямал планирует реабилитацию рек вблизи населённых пунктов: Нори, Катравож, Белоярск, Питляр, Азовы и Лабытнанги. Работы пройдут в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом сообщили на расширенном заседании комиссии по экологической безопасности, которое 14 марта в Новом Уренгое прошло под председательством первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова.

На реках пройдут дноуглубительные работы, уберут береговую зону – жители получат экологически благоприятные территории, реки – улучшение проточности, восстановление способности к самоочищению.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году продолжится строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Как рассказал директор профильного департамента Дмитрий Афанасьев, планируется реализовать 12 инвестиционных программ.

Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, достигнет 89,7%, в 2017 году этот показатель составлял 87%. Доля городского населения вырастет с 91,3% в 2017 году до 94% в 2024 году.

- Уже в этом году специалисты приступят к модернизации станции водоподъёма в посёлке Харп, строительству сооружений по обработке промывной воды в посёлке Пангоды, разведке и бурению двух артезианских скважин в Губкинском, строительству водозаборного сооружения в селе Белоярск, реконструкции скважин водозабора в Ноябрьске, строительству объектов водоснабжения в Лабытнанги, - сообщил Дмитрий Афанасьев.

ИСТОЧНИК KP.RU