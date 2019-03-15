2019-03-15T09:34:52+03:00
Общество

Ольга Голодец предрекла Ямалу туристическое будущее

Северяне подарили вице-премьеру уникальную брошь
Анна Полякова
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Ольга Голодец предрекла Ямалу туристическое будущее Фото: правительство ЯНАООльга Голодец предрекла Ямалу туристическое будущее Фото: правительство ЯНАО
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Ямальцы подарили заместителю Председателя Правительства РФ Ольге Голодец брошь, выполненную хантыйской мастерицей. Украшение сразу нашло место на жакете вице-премьера.

Ольга Голодец посетила ямальский стенд на Московской международной выставке «MITT 2019». По ее словам, северные регионы заслуживают увеличения туристического потока.

- То, что сегодня мы видим здесь, на ямальском стенде, я думаю, будет привлекательно для туриста. Самобытная культура коренных малочисленных народов, необычная природа Заполярья – это одна из самых важных, притягательных точек развития туризма, - отметила

Глава Ростуризма Зарина Догузова побывала в настоящем чуме, отметила национальный колорит коренных народов арктического региона и попробовала северные деликатесы. Она пообещала помогать Ямалу.

Напомним, в составе делегации на выставке работают руководители и представители департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО, ГБУ ЯНАО «Ямалтур», сотрудники окружного департамента экономики, представители турбизнеса, артисты Культурно-делового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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