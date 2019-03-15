Зимник Уренгой – Красноселькуп расчистили от снега после метелей

15 Март 08:36 2019-03-15T08:40:33+03:00

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На зимнике Уренгой – Красноселькуп 15 марта разрешили движение для всех видов транспорта массой до 30 тонн. На трассу пропускают с 09:00.

Сезонная дорога была закрыта с 13 марта в связи с ухудшением погодных условий. Температура воздуха поднялась до 0 С°, кроме того, порывистый ветер и недостаточная видимость не позволяли обеспечить безопасный проезд транспорте.

- Как только ветер стих, на трассу выехало шесть единиц техники, которые расчистили проезжую часть и обеспечили безопасный проезд, - рассказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Александр Симонов.

Движение по зимникам Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Салехард – Надым и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале разрешено для всех автомобилей общей массой до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU