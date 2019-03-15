2019-03-15T07:13:21+03:00
Общество

Власти Ноябрьска направили в Госжилнадзор десяток жалоб на недобросовестные УК

К рейдам по заснеженным дворам привлекут надзорные органы
Анна Полякова
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Власти Ноябрьска направили в Госжилнадзор десяток жалоб на недобросовестные УК Фото: Администрация НоябрьскаВласти Ноябрьска направили в Госжилнадзор десяток жалоб на недобросовестные УК Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске за некачественное исполнение своих обязанностей управляющие компании будут штрафовать. Чтобы усилить превентивную работу с недобросовестными компаниями, администрация города планирует к рейдам привлечь и надзорные органы.

Из мэрии уже ушло уже порядка 10 жалоб в Госжилнадзор. Претензии муниципалитета касаются работ по очистке кровель жилых домов, козырьков подъездов и балконов от наледи и снежных масс.

Замглавы администрации Ноябрьска Юрий Петров и специалисты УЖКХ ТЭС регулярно устраивают рейды, во время которых дают оценку работе управляющих компаний и ТСЖ. И пока она неудовлетворительная.

Накануне ответ держали представители УК «Комфорт». Встречу провели «в поле», возле одного из проблемных домов на ул. Изыскателей, 29. Здесь на крыше внушительный пласт снега. Еженедельно это тема номер один на всех заседаниях Совета директоров. Заговорили про очистку кровель больше месяца назад. Сейчас все пытаются ситуацию оперативно исправить, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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