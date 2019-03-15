В Надыме санитарка поиздевалась над оторванным пальцем пациентки

15 Март 06:02 2019-03-15T14:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Видео с оторванным пальцем пациентки центральной районной больницы Надыма привело в ужас пользователей интернета. Шокирующие кадры, которые сняла санитарка медучреждения, цинично комментируя сам инцидент, опубликовал телеграм-канал «РосСкандал».

«Это как надо было обкуриться, чтобы оторвать себе палец!» - говорит она за кадром.

Как выяснилось, сотрудница больницы вытащила ампутированный из-за несчастного случая палец из контейнера для утилизации. После этого она сняла видео на свой телефон и отправила знакомому. Дальше возмутительные кадры распространились по сети.

На самом деле, жуткое происшествие случилось в бассейне. Абсолютно трезвая девушка поскользнулась на полу. Палец в этот момент как-то попал в решетку, и от резкого движения его попросту оторвало.

Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но, к сожалению, восстановить работоспособность пальца было невозможно. Утраченную конечность поместили в специальную емкость для отходов.

Когда ролик дошел до руководства больницы, началось служебное расследование. Поступок санитарки в медицинском учреждении сочли аморальным и недопустимым для сотрудника больницы.

- Подобное за многолетнюю историю учреждения произошло впервые, - рассказала главврач ЦРБ Надыма Наталья Калиберда «Комсомольской правде – Ямал».

По ее словам, после инцидента с персоналом проведена разъяснительная работа по недопущению разглашения врачебной тайны и мерах уголовной ответственности.

- Это аморальный поступок, и совершившему его работнику не место в нашем учреждении, — заявила главврач.

Вскоре женщина, глумившаяся над несчастьем горожанки, уволилась из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU