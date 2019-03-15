Водителям Ноябрьска рекомендуют воздержаться от поездок
К жителям Ноябрьска Госавтоинспекция обратилась с предупреждением об осложнении дорожных условий. В связи с резким понижением температуры воздуха, осадков в виде мокрого снега на дорогах может образоваться гололед.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий, водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и временно воздержаться от дальних поездок.
В то же время участникам дорожного движения настоятельно советуют быть осторожными и предусмотрительными, строго соблюдать Правила дорожного движения.
Напомним, на перекрестках Ноябрьска появились новые дорожные знаки. «Уступи всем, и можно направо» - гласит табличка возле светофора. Отныне водители могут повернуть направо при запрещающем сигнале светофора.
Как сообщалось ранее, данное нововведение позволит сократить количество дорожных заторов и увеличит экономию бензина.
ИСТОЧНИК KP.RU