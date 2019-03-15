2019-03-15T05:34:28+03:00
Общество

Водителям Ноябрьска рекомендуют воздержаться от поездок

На дорогах возможен гололед
Анна Полякова
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Водителям Ноябрьска рекомендуют воздержаться от поездок Фото: администрации НоябрьскаВодителям Ноябрьска рекомендуют воздержаться от поездок Фото: администрации Ноябрьска
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К жителям Ноябрьска Госавтоинспекция обратилась с предупреждением об осложнении дорожных условий. В связи с резким понижением температуры воздуха, осадков в виде мокрого снега на дорогах может образоваться гололед.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий, водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и временно воздержаться от дальних поездок.

В то же время участникам дорожного движения настоятельно советуют быть осторожными и предусмотрительными, строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, на перекрестках Ноябрьска появились новые дорожные знаки. «Уступи всем, и можно направо» - гласит табличка возле светофора. Отныне водители могут повернуть направо при запрещающем сигнале светофора.

Как сообщалось ранее, данное нововведение позволит сократить количество дорожных заторов и увеличит экономию бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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