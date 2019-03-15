Погода на Ямале 15 марта: солнечно и без осадков
В пятницу, 15 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде - 12 градусов, ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.
В Ноябрьске -8 градусов, пасмурно, без осадков, северо-восточный ветер 11 м/с.
В Новом Уренгое -11 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 8 м/с.
В Надыме -7 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 7 м/с.
В Губкинском -9 градусов, солнечно, осадки не прогнозируются, ветер северо-восточный 6 м/с.
В Тарко-Сале -9 градусов, ясная погода без осадков, ветер северный 4 м/с.
В Муравленко - 9 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 9 м/с.
В Лабытнанги - 10 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU