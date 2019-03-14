ЧП в аэропорту Ноябрьска: спецмашина повредила самолет
В аэропорту Ноябрьска на взлетной полосе случилось ДТП. 14 марта в 10 часов 15 минут во время подготовки к вылету Airbus А-320 в самолет врезалась спецмашина, которая проводила противообледенительную обработку воздушного судна. Автомобиль повредил задний левый стабилизатор самолета. В результате судно было отстранено от полетов.
Столкновение произошло во время маневрирования автомобиля. Как пояснили в авиакомпании, в процессе обработки самолета водитель автомашины не справился с управлением.
Фото: ural-trans.sledcom.ru
На борту, следовавшем по маршруту Ноябрьск – Уфа, в это время находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал». Пассажиры были вывезены из аэропорта Ноябрьск резервным воздушным судном.
ИСТОЧНИК KP.RU