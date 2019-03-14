Певица Вера Брежнева поддержала Ямальский СПИД-Центр

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-14T10:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная певица актриса и телеведущая Вера Брежнева поддержала деятельность Ямальского СПИД-Центра. Теледива славится не только творческой деятельностью, но и добрыми делами. Она назначена региональным послом доброй воли UNAIDS и активно привлекает внимание к эпидемии ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии.

10 марта бурными овациями встретил певицу Ноябрьск. Она приехала на Ямал порадовать северян новой концертной программой. В рамках автограф-сессии она встретилась со специалистами СПИД-Центра и волонтерами группы «Вектор». Вера Брежнева выразила им свою признательность за активную работу по сохранению здоровья и профилактике ВИЧ/СПИДа среди жителей округа.

В завершении встречи посол доброй воли ООН оставила важное послание для всех северян, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО. Главные слова из песен певицы на баннере и плакетке с её изображением призывают всех заботиться о своем здоровье и проходить тестирование на ВИЧ.

Фото: depzdrav.yanao.ru

К слову, Вера Брежнева участвует в ряде информационных кампаний и инициатив в социальных медиа, а также активно дает интервью для прессы по тематике ВИЧ-инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU