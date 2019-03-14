В Ноябрьске автомобилистам разрешили ехать на «красный»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-14T08:29:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На перекрестках Ноябрьска появились новые дорожные знаки. «Уступи всем, и можно направо» - гласит табличка возле светофора. Отныне водители могут повернуть направо при запрещающем сигнале светофора.

Знаки появились на перекрестках улиц Магистральной и Новоселов, Холмогорской – 60 лет СССР. В четверг, 14 марта, такая же табличка установят на светофорных объектах пересечения улиц Изыскателей - Высоцкого; Высоцкого – Магистральная.

Фото: vk.com

Данное нововведение позволит сократить количество дорожных заторов и увеличит экономию бензина, уверены специалисты отдела транспорта УЖКХТЭС Администрации города.

Такая модернизация Т -образных перекрестков города не случайна. Неоднократно об этом говорили и городские парламентарии на рабочих комиссиях. Вопрос рассматривался еще весной прошлого года на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Инициаторам стал глава администрации Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU