Салехард может стать новогодней столицей страны

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-13T10:03:13+03:00

Победа в конкурсе позволит привлечь на Ямал около 12 тысяч туристов

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На звание новогодней столицы страны следующей зимой будет претендовать Салехард. Участие ямальской столицы во всероссийском фестивале «Новогодняя столица России» обсудили на встрече в Москве губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с министром культуры России Владимиром Мединским.

Победа позволит привлечь на Ямал около 12 тысяч туристов. Для жителей и гостей округа будет организована масштабная культурная программа с историческими маршрутами, гастрономическими фестивалями и зимними спортивными соревнованиями.

Губернатор и министр также обсудили реализацию национального проекта «Культура» в арктическом регионе.

Фото: правительство ЯНАО

До 2024 года на Ямале будет построено и модернизировано 9 объектов культуры, открыто 4 модульных сельских дома культуры. Все детские школы искусств в регионе получат современные музыкальные инструменты и профессиональное оборудование, 3 дома культуры оснастят стационарными и мобильными кинокомплексами.

Кроме того, в округе планируется создать выставочные проекты с цифровыми гидами. Они позволят демонстрировать экспонаты в формате дополненной реальности.

На Ямале работает 221 учреждение культуры. За последние годы на Ямале открыто 8 объектов исторической ценности и культуры, среди них: детские школы искусств, дома культуры и парк Победы в Салехарде. Кроме того, проведена реконструкция здания Национальной библиотеки. В завершающей стадии строительства находятся ещё 2 объекта: Центр национальной культуры с музейно-библиотечным комплексом в Яр-Сале и дом культуры в селе Толька.

ИСТОЧНИК KP.RU