2019-03-13T10:03:13+03:00
Общество

Салехард может стать новогодней столицей страны

Победа в конкурсе позволит привлечь на Ямал около 12 тысяч туристов
Анна Полякова
Поделиться:
Салехард может стать новогодней столицей страны Фото: правительство ЯНАОСалехард может стать новогодней столицей страны Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

На звание новогодней столицы страны следующей зимой будет претендовать Салехард. Участие ямальской столицы во всероссийском фестивале «Новогодняя столица России» обсудили на встрече в Москве губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с министром культуры России Владимиром Мединским.

Победа позволит привлечь на Ямал около 12 тысяч туристов. Для жителей и гостей округа будет организована масштабная культурная программа с историческими маршрутами, гастрономическими фестивалями и зимними спортивными соревнованиями.

Губернатор и министр также обсудили реализацию национального проекта «Культура» в арктическом регионе.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

До 2024 года на Ямале будет построено и модернизировано 9 объектов культуры, открыто 4 модульных сельских дома культуры. Все детские школы искусств в регионе получат современные музыкальные инструменты и профессиональное оборудование, 3 дома культуры оснастят стационарными и мобильными кинокомплексами.

Кроме того, в округе планируется создать выставочные проекты с цифровыми гидами. Они позволят демонстрировать экспонаты в формате дополненной реальности.

На Ямале работает 221 учреждение культуры. За последние годы на Ямале открыто 8 объектов исторической ценности и культуры, среди них: детские школы искусств, дома культуры и парк Победы в Салехарде. Кроме того, проведена реконструкция здания Национальной библиотеки. В завершающей стадии строительства находятся ещё 2 объекта: Центр национальной культуры с музейно-библиотечным комплексом в Яр-Сале и дом культуры в селе Толька.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое судят сутенершу за организацию интим-услуг
На трассе Коротчаево-Тазовский столкнулись два КамАЗа
В Салехарде «сотрудник безопасности банка» украл с карты 35 тысяч рублей
В Тарко-Сале определят лучшего на Ямале спасателя-водолаза
На молодого пуровчанина завели уголовное дело за синий порошок
Жителю Лабытнанги, освободившемуся по УДО, дали срок за оскорбление полицейского
Глава Ямала распорядился взять ситуацию с уборкой снега под особый контроль
Режим работы ямальских автозимников зависит от времени суток
В Ноябрьске снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Новом Уренгое парочка под камерами видео наблюдения украла в магазине телевизор
Погода на Ямале 13 марта: в регион пришла плюсовая температура
В Надыме коммунальщики в период снегопадов работают в три смены
В Красноселькупском районе на троих алиментщиков завели уголовные дела
Ямальские преподаватели и работодатели обсудили требования к специалистам
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
В Муравленко воспитанницу детсада увезли на скорой после прогулки
Жителей Ноябрьска просят не паниковать, когда завоют сирены