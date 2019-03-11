На трассе «Сургут – Салехард» автомобиль с маленьким пассажиром попал под грузовик
На автодороге «Сургут – Салехард» 8 марта произошло два ДТП с пострадавшими. Обе аварии произошли в одно и то же время около 10 часов 00 минут утра.
На 694 км этой трассы в районе моста через реку Ручей столкнулись легковая Toyota и большегруз MAN. Пострадали водитель и 2 пассажира легковушки, в их числе ребёнок. Все они госпитализированы.
Автомобиль столкнулся с автогрейдером Фото: Госавтоинспекция Ямала
На 773 км этой дороги в Надымский районе в это время водитель автомобиля УАЗ не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, в это время на трассе была низкая видимость из-за метели. Автомобиль столкнулся с автогрейдером. В результате ДТП водитель внедорожника получил травмы.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные и праздничные дни на дорогах округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых травмированы 9 человек, в их числе 2 ребёнка. С начала 2019 года в 1003 зарегистрированных ДТП, погибли 5 человек и 121, в их числе 16 детей, получили трамвы.
ИСТОЧНИК KP.RU