2019-03-11T11:55:23+03:00
Происшествия

На трассе «Сургут – Салехард» автомобиль с маленьким пассажиром попал под грузовик

Две аварии на одной трассе случились в одно и то же время
Анна Полякова
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На трассе «Сургут – Салехард» автомобиль с маленьким пассажиром попал под грузовик Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе «Сургут – Салехард» автомобиль с маленьким пассажиром попал под грузовик Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На автодороге «СургутСалехард» 8 марта произошло два ДТП с пострадавшими. Обе аварии произошли в одно и то же время около 10 часов 00 минут утра.

На 694 км этой трассы в районе моста через реку Ручей столкнулись легковая Toyota и большегруз MAN. Пострадали водитель и 2 пассажира легковушки, в их числе ребёнок. Все они госпитализированы.

Автомобиль столкнулся с автогрейдером Фото: Госавтоинспекция Ямала

Автомобиль столкнулся с автогрейдером Фото: Госавтоинспекция Ямала

На 773 км этой дороги в Надымский районе в это время водитель автомобиля УАЗ не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, в это время на трассе была низкая видимость из-за метели. Автомобиль столкнулся с автогрейдером. В результате ДТП водитель внедорожника получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные и праздничные дни на дорогах округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых травмированы 9 человек, в их числе 2 ребёнка. С начала 2019 года в 1003 зарегистрированных ДТП, погибли 5 человек и 121, в их числе 16 детей, получили трамвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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