Ямальские аграрии будут участвовать во всероссийских сельских играх

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-07T10:46:22+03:00

Соревнования пройдут с 19 по 23 марта в Тюмени

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Ямальская команда будет участвовать во всероссийских зимних сельских спортивных играх. III этап пройдёт с 19 по 23 марта в Тюмени.

Спортивная делегация сформирована по итогам Зимних сельских игр округа, которые прошли в январе 2019 года. От Ямала выступят спортсмены из Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Красноселькупского районов.

Всего в сборной Ямала – 18 спортсменов Фото: правительство ЯНАО

Всего в сборной Ямала – 18 спортсменов. Это представители районов, работающих в сельскохозяйственном производстве, на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы. Они примут участие в шести видах программы: соревнованиях среди механизаторов, дояров, соревнованиях по гиревому спорту, полиатлону, шашкам и шахматам.

Соревнования по троеборью среди дояров и механизаторов обязательны. Для победы доярам нужно быстро бегать на лыжах, поднимать гири и разбирать на скорость доильный аппарат. Механизаторам тоже предстоит лыжная гонка, гиревой спорт и вождение трактора по заданной траектории на время, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU