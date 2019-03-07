Ямальские аграрии будут участвовать во всероссийских сельских играх
Ямальская команда будет участвовать во всероссийских зимних сельских спортивных играх. III этап пройдёт с 19 по 23 марта в Тюмени.
Спортивная делегация сформирована по итогам Зимних сельских игр округа, которые прошли в январе 2019 года. От Ямала выступят спортсмены из Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Красноселькупского районов.
Всего в сборной Ямала – 18 спортсменов Фото: правительство ЯНАО
Всего в сборной Ямала – 18 спортсменов. Это представители районов, работающих в сельскохозяйственном производстве, на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы. Они примут участие в шести видах программы: соревнованиях среди механизаторов, дояров, соревнованиях по гиревому спорту, полиатлону, шашкам и шахматам.
Соревнования по троеборью среди дояров и механизаторов обязательны. Для победы доярам нужно быстро бегать на лыжах, поднимать гири и разбирать на скорость доильный аппарат. Механизаторам тоже предстоит лыжная гонка, гиревой спорт и вождение трактора по заданной траектории на время, сообщили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU