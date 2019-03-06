СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-06T14:17:22+03:00

Тазовский пожарный в одиночку спас от взрыва бензовоз на загородной трассе Фото: gkups.yanao.ru

Отважный огнеборец потушил автомобиль и отправился дальше в Новый Уренгой

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Ямальский пожарный помог избежать трагедии на автодороге Тазовский – Новозаплярный. ЧП произошло 1 марта. В 43 км от поселка Тазовский произошло возгорание бензовоза с цистерной горючего топлива.

По счастливой случайности в момент происшествия по этой дороге двигался в сторону Нового Уренгоя Вениамин Салиндер помощник начальника отряда по МТО ОПС ЯНАО по Тазовскому району.

Он увидел, что двое водителей тщетно прилагают усилия, чтобы спасти автомобиль. Реакция Вениамина была мгновенной. Он схватил свой огнетушитель, открыл дверь кабины бензовоза, где уже разгорался огонь, и направил раструб в пламя. Потребовалось использовать еще 2 огнетушителя, которые принесли водители бензовоза. Несколько минут он тушил пламя и спас автомобиль. Весь в саже пожарный направился дальше.

Несколько минут он тушил пламя и спас автомобиль Фото: gkups.yanao.ru

- Очевидно, что существовала явная угроза взрыва, однако этого удалось избежать благодаря правильным действиям Вениамина, - отметили коллеги, выражая огромную благодарность.

Как сообщили в ОПС ЯНАО по Тазовскому району, заявление о пожаре на бензовозе в пожарную охрану по сей день не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU