2019-03-06T11:23:49+03:00
Общество

С колясками по проезжей части: жители Ноябрьска рискуют жизнью из-за сугробов

Горожане могут найти тротуар под снежным завалами
Анна Горлач
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С колясками по проезжей части: жители Ноябрьска рискуют жизнью из-за сугробов Фото: в группе «Реальный Ноябрьск» vk.comС колясками по проезжей части: жители Ноябрьска рискуют жизнью из-за сугробов Фото: в группе «Реальный Ноябрьск» vk.com
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Сугробы вдоль дорог и заваленные тротуары вынудили жителей Ноябрьска выйти на проезжую часть. Горожане рискуют жизнью, чтобы пройти по улицам города. Красноречивые снимки, подтверждающие опасную ситуацию, появились в сети Интернет.

Фотографии опубликовали в группе «Реальный Ноябрьск» в социальной сети «В Контакте». Автор поста подписал: «Вот таким опасным способом вынуждены перебираться пешеходы с колясками, потому что по тротуару даже без коляски не пройти! Ровно в этом же месте машины частенько выкидывает из колеи». Он тут же упомянул случай 19 февраля, когда столкнулись ВАЗ 14-ой модели и автобус «Пассажирских перевозок».

Фото: в группе «Реальный Ноябрьск» vk.com

Фото: в группе «Реальный Ноябрьск» vk.com

К слову, в городе действительно прошли обильные снегопады. За сутки выпадало до 20 см осадков. Как пояснили в дирекции муниципального заказа, снегоуборочные машины работали круглосуточно до полного прекращения метели.

Очистка заездов, карманов и проезжей части от снежного наката на улице ул. Шевченко, где и зафиксировали пешеходов на проезжей части, тоже стояла в планах. В любом случае, как пообещали в администрации города, ситуацию проконтролируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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