2019-03-05T09:54:59+03:00
Общество

Возле новоуренгойского аэропорта изменится схема движения транспорта

Новые условия связаны с подготовкой к строительству нового пассажирского терминала
Анна Полякова
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Фото: правительство ЯНАОФото: правительство ЯНАО
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На привокзальной площади аэропорта Нового Уренгоя с 11 марта изменится схема проезда и парковки. Это связано с подготовкой к строительству нового пассажирского терминала. Сквозной проезд по ул. Магистральной перед аэропортом будет ограничен, движение на парковке станет круговым с выездом по западной части ул. Магистральной.

Возле новоуренгойского аэропорта изменится схема движения транспорта Фото: правительство ЯНАО

Возле новоуренгойского аэропорта изменится схема движения транспорта Фото: правительство ЯНАО

Изменится также расположение остановок общественного транспорта. Высадка пассажиров будет осуществляться на пешеходную зону привокзальной площади в непосредственной близости к аэровокзальному комплексу, а посадка в автобус – на противоположной стороне. Для движения городских автобусов вблизи аэропорта выделят специальную полосу.

Расположение парковки для пассажиров зала повышенной комфортности, а также длительной парковки остается без изменений. Напомним, платная неохраняемая парковка расположена при въезде на привокзальную площадь с правой стороны. Она рассчитана на 185 мест.

Как сообщалось ранее, уже к летнему сезону будет увеличена площадь терминалов, появятся новые стойки регистрации. Эти работы позволят создать задел на следующий год, когда начнётся активная стадия реконструкции взлётно-посадочной полосы. Все мероприятия будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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