Губернатор Ямала оценил возможности «Автобуса здоровья»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-04T14:02:05+03:00

Тундровики обращаются к мобильным врачам уже не в первый раз

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил передвижной диагностический комплекс «Мобильный центр здоровья» окружного Центра медицинской профилактики. В Надым во время мероприятий, посвященных празднику оленеводов, в течение двух дней бригада медиков принимала кочевников и сельских жителей. В результате состояние здоровья проверили у порядка 70 коренных северян.

Фото: правительство ЯНАО

Главврач профучреждения Сергей Токарев показал главе региона оснащение «автобуса здоровья», специальную портативную медтехнику, рассказал о возможностях, которые предоставляет такой мобильный пункт для северян.

- Отрадно, что многие тундровики обращаются к нам уже не в первый раз, приходят к нам сознательно и без уговоров. Большинство жителей из тех, кто проходил обследование в нашем «автобусе здоровья» в прошлые годы, исправно выполняют все рекомендации. В динамике мы видим, что показатели здоровья таких пациентов значительно улучшились, - говорит главный врач окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

Фото: правительство ЯНАО

Напомним, что «Мобильный центр здоровья» поступил в распоряжение Ямальского центра медицинской профилактики в сентябре 2015 года. Комплекс высокоточного диагностического оборудования, размещенный на базе автобуса ПАЗ. Он предназначен для выездных профилактических обследований жителей удаленных территорий.

Впервые коренные северяне прошли обследование в передвижном медицинском пункте во время празднования Дня оленевода в 2016 году. За это время «автобус здоровья» совершил 47 выездов в 13 удаленных поселений округа, диагностику прошли свыше 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU