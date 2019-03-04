13 надымских семей переехали из аварийных домов в новые квартиры

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-04T13:05:05+03:00

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В Надыме 13 семей переехали из аварийных домов в новые квартиры. Надымчане переезжают в пятиэтажку в посёлке Лесной, который расположен в черте города. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил новоселам ключи во время рабочей поездки в муниципалитет, сообщает правительство ЯНАО.

В доме 150 квартир. Прилегающая территория уже благоустроена, есть парковочные места, детская и спортивная площадки.

Фото: правительство ЯНАО

- Желаю, чтобы в новых квартирах вам было комфортно, уютно и всегда звучал детский смех. В ближайшее время мы реализуем в Надыме большую строительную программу. Это строительство новых социальных объектов, благоустройство территорий, в том числе благоустройство набережной, - подчеркнул губернатор Ямала, добавив, что проблема старого жилфонда – одна из самых острых на Ямале. Но и она будет решена в ближайшие несколько лет.

Глава региона отметил, что принята программа до 2024 года по строительству жилья и переселению людей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Это более пяти тысяч семей, которые смогут переехать в новые комфортные квартиры. Между тем, программу планируется дополнительно усиливать.

- Мы ставим перед собой планы – всё деревянное жильё в Надыме снести» - сказал на торжественной церемонии вручения ключей новосёлам Леонид Дяченко.

Добавим, что в Надымском районе в прошломгоду введены в эксплуатацию 10 жилых домов (по три – в Надыме, посёлке Пангоды, в селе Ныда и один в селе Кутопьюган). Площадь введённого жилья – 22 944,2 м2. Жители муниципальных образований переехали в 470 новых квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU