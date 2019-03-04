2019-03-04T06:21:47+03:00
Общество

В Надыме открылся самый большой детский сад в районе

В «Газовичке» будут скалодром, сенсорная комната, студия акваанимации и рисования песком
Анна Полякова
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В Надыме открылся самый большой детский сад в районе Фото: правительство ЯНАОВ Надыме открылся самый большой детский сад в районе Фото: правительство ЯНАО
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В Надыме 3 марта открылся новый детский сад под названием «Газовичок». Это самое большое дошкольное учреждение в районе. Трёхэтажное здание рассчитано на 330 мест - это 18 групп для детей от одного года до семи лет (по три группы каждого возраста).

В «Газовичке» будут скалодром, сенсорная комната, студия акваанимации и рисования пескомФото: правительство ЯНАО

В «Газовичке» будут скалодром, сенсорная комната, студия акваанимации и рисования пескомФото: правительство ЯНАО

Здесь находятся процедурные кабинеты, комната физиотерапии, спортивный зал, два бассейна, интерактивный скалодром, сенсорная комната, зимний сад. В помещениях расположены студии изобразительной деятельности, акваанимации, зал для музыкальных занятий, леготека, кабинет ручного труда, студия для рисования песком, столярная мастерская и многое другое.

Учреждение адаптировано для маломобильных групп населения, в нём предусмотрены: лестничный гусеничный подъёмник, кресло-коляска, пандусы-съезды, светодиодное матричное табло, настенные поручни.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в торжественной церемонии открытияФото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в торжественной церемонии открытияФото: правительство ЯНАО

- Уверен, что этот садик станет уютным домом для маленьких жителей города. Хочу заверить, что на этом мы не остановимся. У нас на ближайший сезон запланировано начало строительства ещё одного детского сада в Олимпийском микрорайоне, а неподалёку от него будем строить современную школу, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который принял участие в торжественной церемонии открытия.

Как уточнили в правительстве ЯНАО, дошкольное учреждение построено в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром добыча Надым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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