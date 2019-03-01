На ямальском месторождении труба раздавила рабочего насмерть

1 Март 13:23 2019-03-01T14:07:04+03:00

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На месторождении в Красноселькупском районе 35-летний погиб рабочий. ЧП произошло 26 февраля на территории Южно-Русского месторождения. Пуровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЯНАО начал доследственную проверку.

По предварительным данным следствия, четверо рабочих-вахтовиков выполняли ремонтные работы по наращиванию опор трубопровода водотеплоснабжения. В процессе работы трубопровод сорвался с нескольких опор и рухнул на одного из рабочих. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Вахтовики выполняли ремонтные работы по наращиванию опор трубопровода водотеплоснабжения Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как сообщает региональное ведомство, исследуется документация, регламентирующая деятельность рабочих, прошены очевидцы, назначен комплекс криминалистических экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU