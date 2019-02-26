СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-26T09:59:34+03:00

На Ямале в ДТП три человека получили травмы Фото: Госавтоинспекция Ямала

Аварии с пострадавшими случились на трассе «Салехард –Аэропорт» и в селе Мыс Каменный

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Три человека получили травмы в дорожных авариях, случившихся на Ямале за минувшие сутки.

Так, например, на 4 км автодороги «Салехард –Аэропорт» столкнулись Mazda, ТАГАЗ и Suzuki. Водитель Mazda травмирован. ДТП случилось 25 февраля около 7 часов 45 минут.

В этот же день в селе Мыс Каменный Ямальского района около 20 часов 30 минут на ул. Ак. Сахарова снегоход врезался в КАМАЗ. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, пьяный снегоходчик без прав не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель и пассажир снегохода получили травмы.

Снегоход врезался в КАМАЗ Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых травмированы 3 человека.

С начала 2019 года в 818 зарегистрированных ДТП, погибли 4 человека и 91 травмирован, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU