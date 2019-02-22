На трассе «Коротчаево – Новый Уренгой» из-за массовой аварии образовалась пробка

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-22T14:01:23+03:00

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На автодороге «Коротчаево – Новый Уренгой» сегодня, 22 февраля, из-за ДТП образовалась гигантская пробка. Дорогу не поделили два грузовика и один легковой автомобиль.

Фото: vk.com

По информации очевидцев аварии, на дороге пришлось постоять больше двух часов, поскольку движение на участке было временно перекрыто по двум полосам. Однако к этому моменту пробка начала рассасываться. Легковушки объезжает место аварии.

Ситуацию контролируют сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, столкновение обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU