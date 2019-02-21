Ноябрьские пожарные из горящей квартиры спасли лабрадора Боню

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-21T13:41:33+03:00

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В Ноябрьске 20 февраля горела квартира в жилом пятиэтажном доме по улице Изыскателей. Густой дым валил из окон квартиры на третьем этаже.

Хозяев в момент пожара дома не было, но в ходе боевой разведки спасатели обнаружили собаку. Лабрадора по кличке Боня удалось вовремя спасти. Ноябряне, узнавшие об этом, пишут слова благодарности в социальных сетях в адрес спасателей: «Есть ещё в этой жизни люди, молодцы низкий вам поклон! Здоровья тому, кто спас, и собачке, и людям, которые пострадали, если есть такие»

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось чуть более 10 минут. Полностью пожар был потушен спустя 40 минут. В результате огнем повреждена комната, а также квартира закопчена по всей площади.

ИСТОЧНИК KP.RU