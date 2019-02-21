Ноябрьские пожарные из горящей квартиры спасли лабрадора Боню
В Ноябрьске 20 февраля горела квартира в жилом пятиэтажном доме по улице Изыскателей. Густой дым валил из окон квартиры на третьем этаже.
Хозяев в момент пожара дома не было, но в ходе боевой разведки спасатели обнаружили собаку. Лабрадора по кличке Боня удалось вовремя спасти. Ноябряне, узнавшие об этом, пишут слова благодарности в социальных сетях в адрес спасателей: «Есть ещё в этой жизни люди, молодцы низкий вам поклон! Здоровья тому, кто спас, и собачке, и людям, которые пострадали, если есть такие»
Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось чуть более 10 минут. Полностью пожар был потушен спустя 40 минут. В результате огнем повреждена комната, а также квартира закопчена по всей площади.
ИСТОЧНИК KP.RU