2019-02-21T12:55:56+03:00
Общество

Вокруг Салехарда планируют возвести «зеленый щит»

На территории будет введен особый режим природопользования
Анна Полякова
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Вокруг Салехарда планируют возвести «зеленый щит»Вокруг Салехарда планируют возвести «зеленый щит»Фото: Анна Полякова
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Вопрос о создании лесопаркового зеленого пояса Салехарда обсудили на заседании комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии члены комитета.

«Зеленый щит» – это территория с особым режимом природопользования. Необходим он для того, чтобы прилегающие к городу леса защитить от возможного образования полигонов для отходов, промышленной деятельности, от разработки полезных ископаемых или отведения для другой какой-то деятельности. А еще, чтобы леса выполняли функцию легких города, чтобы они защищали город от негативного влияния извне.

Вопрос обсудили на заседании комитета окружного парламента Фото:zsyanao.ru

Вопрос обсудили на заседании комитета окружного парламента Фото:zsyanao.ru

- Салехард – благополучный город, рядом с ним нет никаких особо опасных производств. Между тем аэропорт, принимающий воздушные суда, всё-таки оказывает определенное воздействие на окружающую среду, – поделился парламентарий Дмитрий Жаромских.

Комитет принял решение внести на рассмотрение депутатов и рекомендовать принять на заседании окружного парламента проект постановления.

Далее Департамент природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа должен будет установить границы «зеленого щита» в течение 180 дней, сообщает Заксобрание ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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