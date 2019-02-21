Вокруг Салехарда планируют возвести «зеленый щит»
Вопрос о создании лесопаркового зеленого пояса Салехарда обсудили на заседании комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии члены комитета.
«Зеленый щит» – это территория с особым режимом природопользования. Необходим он для того, чтобы прилегающие к городу леса защитить от возможного образования полигонов для отходов, промышленной деятельности, от разработки полезных ископаемых или отведения для другой какой-то деятельности. А еще, чтобы леса выполняли функцию легких города, чтобы они защищали город от негативного влияния извне.
Вопрос обсудили на заседании комитета окружного парламента Фото:zsyanao.ru
- Салехард – благополучный город, рядом с ним нет никаких особо опасных производств. Между тем аэропорт, принимающий воздушные суда, всё-таки оказывает определенное воздействие на окружающую среду, – поделился парламентарий Дмитрий Жаромских.
Комитет принял решение внести на рассмотрение депутатов и рекомендовать принять на заседании окружного парламента проект постановления.
Далее Департамент природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа должен будет установить границы «зеленого щита» в течение 180 дней, сообщает Заксобрание ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU