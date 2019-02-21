В Надыме из горящего дома пожарные спасли 19 человек

СЕГОДНЯ 06:07 2019-02-21T10:50:26+03:00

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В Надыме 20 февраля во второй половине дня возник пожар в многоэтажке. Полыхала квартира на третьем этаже в 1-подъездном доме по улице Ямальская. Когда прибыли спасатели шёл плотный чёрный дым из окон дома.

Полыхала квартира на третьем этаже Фото: 89.mchs.gov.ru

В очаге была обнаружена и спасена хозяйка квартиры 1965 года рождения. С признаками отравления угарным газом её передали в руки медикам. Женщину госпитализировали в отделение реанимации. С верхних этажей при помощи спасательных устройств было спасено 19 человек, из них 5 детей. В кратчайшие сроки пожар был полностью ликвидирован. В ликвидации ЧП были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС.

В результате пожара выгорела комната, и квартира по всей площади закопчена. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как отметили в ГУ МЧС России по ЯНАО, бдительность жильцов и оперативные, четкие действия спасателей помоги ликвидировать пожар в кратчайшие сроки, не были допущены возможные более тяжкие последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU