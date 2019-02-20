2019-02-20T15:41:34+03:00
Общество

Tele2 настроила родительский контроль

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При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOSПри возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS
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Мобильный оператор Tele2 запустил сервис «Родительский контроль». Услуга помогает защищать детей от нежелательного контента, отслеживать местонахождение ребенка и проверять работу его гаджета.

Новый сервис «Родительский контроль» позволяет проверять список используемых ребенком приложений. Взрослые могут блокировать доступ к нежелательному контенту, ограничивать время работы определенных приложений и сайтов, получать статистику по сервисам.

Важная для безопасности детей функция — это возможность просматривать их маршруты в течение выбранного времени. Родители получат уведомление, если ребенок покинул привычную территорию — например, выехал за границы родного города. Взрослые также могут получать актуальную информацию о состоянии мобильного счета детей и следить за зарядом батареи.

Мобильный оператор Tele2 запустил сервис «Родительский контроль»

Мобильный оператор Tele2 запустил сервис «Родительский контроль»

При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах немедленно появится сообщение с указанием местоположения ребенка. Оператор фиксирует его координаты по мобильному приложению или радиосети. Родителям также доступны специальные кнопки для экстренной связи с детьми — отправки сообщений «Где ты?» и «Позвони мне». После нажатия ребенком кнопки «Я тут» приложение снимет координаты и отправит родителю. Кроме того, дети могут использовать кнопки «Позвони мне» или «Пополни мой счет».

Услуга позволяет подключить второго родителя к совместному управлению сервисом. В рамках одной подписки родители могут добавлять до 10 детей. Сервис доступен для ОС Android и iOS. Активировать услугу можно с помощью USSD-команды *213*1# или на сайте deti.tele2.ru. Пользователям необходимо установить приложение «Мои родители» на устройстве ребенка и «Мои дети» — на родительском смартфоне. При этом родители могут ограничиться интернет-сайтом, не устанавливая приложение. Стоимость услуги составляет 9 руб. в сутки.

Абонентам также доступна бесплатная версия сервиса. В его рамках родитель может добавить в список один гаджет, контролировать заряд батареи устройства и получать уведомления о нажатии кнопок SOS и «Перезвони мне».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Наш сервис не просто решает проблему кибербезопасности детей — в рамках одного приложения мы предлагаем весь функционал услуги «Геопоиск+». Мы можем проверить по радиосети местоположение ребенка, даже если приложение выключено. Кроме того, наш сервис работает на основе системы искусственного интеллекта. Это позволяет отследить нестандартное перемещение ребенка и вовремя уведомить родителей о том, что он покинул границы города. Мы постоянно развиваем приложение: скоро его можно будет ориентировать на пожилых пользователей и ограждать их, например, от установки нежелательных подписок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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