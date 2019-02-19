Гигантская Луна украсила ямальские паблики в соцсетях

19 Февр. 08:53 2019-02-19T09:25:13+03:00

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Потрясающие кадры гигантской Луны заполонили ямальские соцсети. Северяне делятся полученными снимками суперлуния. Это астрономическое явление, как спутник Земли выглядит значительно больше и ярче, чем обычно.

Огромная Луна зависла над Землей в ночь с 18 на 19 февраля. Повторится явление и в ночь с 19 на 20 февраля. Так что у северян еще есть возможность полюбоваться на сказочную красоту Луны, а фотографам запечатлеть явление.

Фото: Алёна Гайнбихнер

Астрофизики объясняют происходящее совпадением полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты. В результате спутник выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки.

В 2019 году самая большая Луна, подойдя к Земле на минимальное расстояние, сияла именно 19 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU