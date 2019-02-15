2019-02-15T10:19:07+03:00
Происшествия

ДТП в Ямальском районе: грузовик толкнул ГАЗель под КАМАЗ

Двое получили травмы
Анна Полякова
Поделиться:
ДТП в Ямальском районе: грузовик толкнул ГАЗель под КАМАЗ Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Ямальском районе: грузовик толкнул ГАЗель под КАМАЗ Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Ямальском районе на 5 км промысловой автодороги «п. Сабетта – Морской порт» 14 февраля произошло массовое ДТП. Около 13 часов 10 минут столкнулись три грузовых автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию до впереди шедшей ГАЗели. Грузовик по инерции влетел под КАМАЗ. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир ГАЗ.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие cутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы. С начала 2019 года в 635 зарегистрированных ДТП 3 человека погибли, травмирован 71 человек, в их числе 6 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В два раза больше молодых семей Ямала получат жилищные субсидии
Надымчанину, спаивавшему свою несовершеннолетнюю подругу, грозит 4 года тюрьмы
На Ямале пройдёт спартакиада допризывной молодёжи
В Салехарде новостройки сдали в эксплуатацию без воды
Ямальских воинов-интернационалистов наградили медалями и благодарностями
Три ямальских инфраструктурных проекта признаны лучшими в России
Салехардец, избивавший беременную сожительницу, получил условный срок
ДТП под Ноябрьском: автомобилистка на иномарке вылетела с трассы в сугроб
В Антипаюте семьи, пострадавшие от паводка, отметили новоселье
В Надыме судят ревнивца: избитая жена пьянствовала с ним 3 дня, пока не умерла
Салехард потратит 500 миллионов рублей, чтобы избавиться от половины септиков
Ямальские зимники после метели возобновляют работу
В Костроме для Шурышкарского района строят новый пассажирский катер
Погода на Ямале 15 февраля: похолодает, местами пройдет снег
На Ямале пройдет акция «Безопасный лед»
На Ямале в связи с ухудшением погода закрыли зимник «Салехард – Надым»
Надымчане выбирают прозрачные фигуры для украшения города
Новоуренгойцу, задержанному в подъезде дома с наркотиками, грозит 10 лет тюрьмы
В Надыме пожарные УрФО будут соревноваться за звание лучшего
В Новом Уренгое в марте отметят Масленицу и Праздник народов Севера
Ноябрянину, спасшему пострадавших в ДТП детей, вручили благодарность
Новоуренгойский «Факел» на третьем месте в первом круге финала Молодёжной лиги пока
Мошенник,обобравший новоуренгойку, обещал ей банковские бонусы
Глава Салехарда пообещал решить вопрос с дорогой в СНТ «Надежда»