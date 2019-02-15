ДТП в Ямальском районе: грузовик толкнул ГАЗель под КАМАЗ

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-15T10:19:07+03:00

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В Ямальском районе на 5 км промысловой автодороги «п. Сабетта – Морской порт» 14 февраля произошло массовое ДТП. Около 13 часов 10 минут столкнулись три грузовых автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию до впереди шедшей ГАЗели. Грузовик по инерции влетел под КАМАЗ. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир ГАЗ.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие cутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы. С начала 2019 года в 635 зарегистрированных ДТП 3 человека погибли, травмирован 71 человек, в их числе 6 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU