ДТП в Ямальском районе: грузовик толкнул ГАЗель под КАМАЗ
В Ямальском районе на 5 км промысловой автодороги «п. Сабетта – Морской порт» 14 февраля произошло массовое ДТП. Около 13 часов 10 минут столкнулись три грузовых автомобиля.
Фото: Госавтоинспекция Ямала
Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию до впереди шедшей ГАЗели. Грузовик по инерции влетел под КАМАЗ. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир ГАЗ.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие cутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы. С начала 2019 года в 635 зарегистрированных ДТП 3 человека погибли, травмирован 71 человек, в их числе 6 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU