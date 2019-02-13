В Салехарде ждут первую партию именных кирпичей для строительства собора
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем 13 февраля обсудил строительство храмового комплекса в честь Преображения Господня в столице округа.
Фото: правительство ЯНАО
В ближайшие дни по железной дороге в Лабытнанги поступит первая партия облицовочного кирпича для храмового комплекса. Это материал, закупленный по итогам благотворительной акции «Именной кирпич», в которой поучаствовали сотни ямальцев.
Напомним, кафедральный собор заложен 4 марта 2012 года. Он размещён на 93 сваях, уходящих в землю на 32-метровую глубину для устойчивости конструкции в вечной мерзлоте. Собор способен вместить 1500 человек.
Сейчас завершается отделка помещений нижнего храма, продолжаются пусконаладочные работы по инженерным коммуникациям. Во второй половине 2019-го в нижнем храме планируется установка иконостаса. Также в этом году строители намерены облицевать зданием, закончить монтаж кровли и оформление купели.
ИСТОЧНИК KP.RU