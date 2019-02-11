2019-02-11T14:58:04+03:00
Общество

По Салехарду на лыжах прокатился «Карлсон»

Мужчина с пропеллером позабавил горожан своей прогулкой
Анна Горлач
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По Салехарду на лыжах прокатился «Карлсон» Фото: скрин видео vk.comПо Салехарду на лыжах прокатился «Карлсон» Фото: скрин видео vk.com
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«Карлсон вернулся», - такими эмоциональными высказываниями жители Салехарда отреагировали на видео появившееся в Сети. Ямалец явно повеселил северян своим появлением в городе на лыжах и пропеллером за спиной. Удивительный земляк тут же попал в местные паблики «В Контакте».

Кто он и что надоумило его так поразвлечься – загадка. Тем не менее, салехардцы оценили идею, а кто-то даже позавидовал: «Реально классная штука», «Мне тоже такой надо, на работу гонять буду», «Класс! Возьми меня тоже!».

Фото: скрин видео vk.com

Фото: скрин видео vk.com

Горожане, заинтересованные изобретением с практической точки зрения, задаются вопросом: «А по зимнику пойдет?», «А вы думаете эта штука от ветра работает или ещё от чего-либо? Хотя, может быть, на пальчиковых батарейках от пульта!».

«Как тебе такое Илон Маск?», - спросил известного изобретателя один из подписчиков.

Между тем, некоторые из пользователей Сети предположили, что мужчина таким способом отметил День гражданской авиации.

В Салехарде Карлсон встал на лыжи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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