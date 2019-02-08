2019-02-08T15:41:02+03:00
Общество

Надымчане выбирают дизайн лавочек для городских улиц

На выбор представлены три варианта
Анна Полякова
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Надымчане выбирают дизайн лавочек для городских улиц Фото: nadymregion.ruНадымчане выбирают дизайн лавочек для городских улиц Фото: nadymregion.ru
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Надымчане голосованием определят, какие скамейки они хотели бы увидеть во дворах города. Опрос проходит на портале «Живем на Севере». Новые лавочки планируют установить во дворах на улицах Зверева, Набережная, Ленинградский, Строителей, Комсомольская, Сенькина, Полярная, Ямальская

Дизайны лавочек можно просмотреть, перейдя по ссылкам, указанным в их описании, сообщает администрация района.

Фото: nadymregion.ru

Фото: nadymregion.ru

На выбор горожанам представлены три варианта. Первый вариант – скамейка «Антивандальная» - отличается простотой и лаконичностью. Она полностью выполнена из металла черного цвета. Чуть больше «тепла» в двух других вариантах: сиденья и спинки лавочек «Афина Уни» и «Бульвар» выполнены из дерева. Они равной длины, отличаются лишь дизайном, - поясняют в администрации.

Фото: nadymregion.ru

Фото: nadymregion.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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