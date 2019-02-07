На ямальском зимнике из-за пьяного водителя погиб мужчина

7 Февр. 08:21 2019-02-07T08:33:51+03:00

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Смертельное ДТП случилось 6 февраля на зимней автодороге «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги». Около 02 часов 45 минут в районе села Мужи водитель автомобиля ВАЗ врезался в стоящий на проезжей части УАЗ с прицепом. Человек, который в тот момент оказался между автоприцепом и УАЗом, получил многочисленные травмы. Он скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения при этом не имел права управления транспортным средством.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых погиб 1 человек. С начала 2019 года в 489 зарегистрированных ДТП, 4 человека погибли, 57 человек в их числе 5 детей получили трамвы.

ИСТОЧНИК KP.RU