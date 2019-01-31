СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-31T10:08:25+03:00

Смертельное ДТП на трассе «Сургут-Салехард»: пассажир скончался до приезда скорой помощи Фото: Госавтоинспекция Ямала

Автомобиль ВАЗ влетел в стоящий на правой обочине грузовой «Вольво»

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В ДТП на 295 километре трассы «Сургут-Салехард» погиб пассажир «Нивы». Смертельная авария произошла 30 января около 23 часов 10 минут. Автомобиль ВАЗ влетел в стоящий на правой обочине грузовой «Вольво».

Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель легковушки не учел состояние своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия и допустил наезд. В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы, пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной внимательности на загородных автодорогах, в особенности при неблагоприятных погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU