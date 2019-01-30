30 Янв. 12:35 2019-01-30T12:39:36+03:00

В Новом Уренгое на обследование злополучного дома на Тундровой потребуется 40 дней Фото: newurengoy.ru

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В Новом Уренгое специализированная компания приступила к обследованию технического состояния нового дома № 14 по ул. Тундровая, который пугает жильцов появившимися трещинами. Все процедуры техобследования здания займут не менее 40 дней.

На основании результатов будут даны заключения, безопасно ли здание для проживания людей, необходимо ли расселение жильцов, можно ли капитально отремонтировать помещения. Тогда и решат дальнейшую судьбу жилого здания и его собственников.

До момента решения вопроса состояние дома еженедельно мониторят и специалисты госстройнадзора и жилинспекции. Угрозы разрушения здания на сегодняшний день нет.

«Будут определены крены, просадка здания, деформации, прогибы, сдвиги. По итогам будет выдано заключение о целесообразности дальнейшего использования здания по его назначению, как многоквартирный жилой дом», – пояснил начальник производственного отдела МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» Александр Емельянов.

Фото: newurengoy.ru

Напомним, дом сдан в 2016 году, а в 2018 в помещениях стали появляться трещины. Застройщик – ООО «Стройсистема» – признан банкротом. Жильцы обратились к властям за помощью в решении их жилищного вопроса. Из городского бюджета на проведение инструментального обследования здания выделены средства.

Решение о незамедлительном начале экспертизы озвучил в пятницу заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов, который провел рабочее совещание в Новом Уренгое, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU