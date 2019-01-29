СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-29T08:40:30+03:00

Депутат Госдумы Григорий Ледков расскажет, что сообщит в Нью-Йорке о КМНС Фото: из архива АКМНСС и ДВ РФ

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В Салехарде 30 января состоится пресс-конференция депутат Госдумы Григория Ледкова. Он расскажет о подготовке доклада по итогам года родных языков, который прозвучит в Нью-Йоркском офисе ООН весной 2020 года.

В столице Ямала народный избранник сообщит, какие данные в него попадут, а также – какие действия для сохранения и развития языков предусмотрены в 2019 году Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при поддержке государства и благотворительных организаций.

Пока ясно лишь, что Ассоциация, которую возглавляет депутат, приступила к сбору информации для доклада о состоянии дел с родными языками ряда народов России, сообщает пресс-служба организации.