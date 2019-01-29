2019-01-29T08:18:52+03:00
Происшествия

Мнимая сотрудница банка выманила у надымчанки 20 тысяч рублей

Аферистка сообщила о попытках снятия денег со счета карты северянки
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В надымской полиции зарегистрирован факт мошенничества после того, как к правоохранителям обратилась 59-летняя горожанка. Женщина заявила, что обманным путем неизвестные похитили с ее банковской карты 20 000 рублей.

Полицейские установили, что женщина поверила незнакомке, которая позвонив, представилась сотрудником службы безопасности банка. Аферистка сообщила о попытках снятия денег со счета карты и предложила во избежание хищения денег произвести ряд операций. Доверчивая северянка, уверенная в правильности своих действий, назвала ей номер и код действующей банковской карты, пароли, приходящие на телефон в смс – сообщениях. После этого и произошло списание в сумме 20 000 рублей, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Правоохранители рекомендует гражданам обращаться за консультацией только к специалистам «горячей линии» банков, ни под каким предлогом не сообщать данные банковских карт неизвестным лицам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Госдумы Григорий Ледков расскажет, что сообщит в Нью-Йорке о КМНС
Ноябрьск готовится к Первенству УрФО по боксу среди юношей
Погода на Ямале 29 января: на всей территории региона пройдет снег
Прокуратура взяла на контроль устранения нарушений в ямальском колледже
В Салехарде в рамках региональной программы капремонта отремонтируют 7 многоквартирников
Капремонт жилого дома в селе Сеяха перепроверит прокуратура
Джип ноябрянина продали с молотка из-за долгов по кредиту
На Ямале с 29 января начнется похолодание
Все ямальские зимники открыты для движения
В Салехарде могут открыть специализированный детский сад для детей-инвалидов
Глава Красноселькупского района рассказал губернатору, что построят в муниципалитете в 2019 году
В Халясавэе открыли зимнюю автодорогу
В Пуровском районе уровень безработицы опустился до минимума за последние 10 лет
В Новом Уренгое решают судьбу нового дома, который пошел трещинами
Новоуренгоец принял мошенников за честных продавцов
В Муравленко полицейские разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего год назад
Власти Ямала усилили работу с обращениями жителей муниципалитетов
В Салехарде поймали браконьера с крупным уловом ценной рыбы почти на 200 тысяч рублей
Тазовский район в феврале даст старт первому этапу вакцинации оленей