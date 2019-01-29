Мнимая сотрудница банка выманила у надымчанки 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-29T08:18:52+03:00

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В надымской полиции зарегистрирован факт мошенничества после того, как к правоохранителям обратилась 59-летняя горожанка. Женщина заявила, что обманным путем неизвестные похитили с ее банковской карты 20 000 рублей.

Полицейские установили, что женщина поверила незнакомке, которая позвонив, представилась сотрудником службы безопасности банка. Аферистка сообщила о попытках снятия денег со счета карты и предложила во избежание хищения денег произвести ряд операций. Доверчивая северянка, уверенная в правильности своих действий, назвала ей номер и код действующей банковской карты, пароли, приходящие на телефон в смс – сообщениях. После этого и произошло списание в сумме 20 000 рублей, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Правоохранители рекомендует гражданам обращаться за консультацией только к специалистам «горячей линии» банков, ни под каким предлогом не сообщать данные банковских карт неизвестным лицам.