Ноябрьск готовится к Первенству УрФО по боксу среди юношей

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-29T07:57:53+03:00

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Впервые на Ямале пройдет Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди юношей. Честь их проводить выпала Ноябрьску. Этому поспособствовал высокий уровень организации турнира «Вызов Арктики», который проходил в прошлом году в городе.

После турнира представители федерации отметили, что у Ноябрьска достаточно ресурсов, чтобы принять первенство УрФО, сообщает администрация города.

Уже более 150 спортсменов заявили о своем участии. Предварительные заявки подали сборные: Свердловской и Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.

Состязания пройдут на базе СОК «Зенит» с 4 по 9 февраля. Сюрпризом для поклонников спорта станет участие особого гостя - российского боксёра-профессионала Александра Поветкина. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава Администрации Алексей Романов.