Ноябрьск готовится к Первенству УрФО по боксу среди юношей
Впервые на Ямале пройдет Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди юношей. Честь их проводить выпала Ноябрьску. Этому поспособствовал высокий уровень организации турнира «Вызов Арктики», который проходил в прошлом году в городе.
После турнира представители федерации отметили, что у Ноябрьска достаточно ресурсов, чтобы принять первенство УрФО, сообщает администрация города.
Уже более 150 спортсменов заявили о своем участии. Предварительные заявки подали сборные: Свердловской и Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.
Состязания пройдут на базе СОК «Зенит» с 4 по 9 февраля. Сюрпризом для поклонников спорта станет участие особого гостя - российского боксёра-профессионала Александра Поветкина. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава Администрации Алексей Романов.