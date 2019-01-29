2019-01-29T05:40:24+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 января: на всей территории региона пройдет снег

Температура воздуха днем -15 ... -26 градусов
Анна Полякова
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Во вторник, 29 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -26 градусов, будет пасмурно, днем пройдет небольшой снег, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске - 15 градусов, снег пройдет утром и вечером, ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое – 24 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день, северо-восточный ветер 7 м/с.

В Надыме - 21 градус, пасмурно, днем – кратковременный снег, ветер север-западный 5 м/с.

В Губкинском - 20 градусов, пасмурно и снежно, периодические в течение дня будет идти снег, ветер западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 16 градусов, пасмурно, снег пройдет ближе к ночи, ветер западный 8 м/с.

В Муравленко -16 градусов, переменная облачность, небольшой снег утром и поздно вечером, западный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги - 19 градусов, пасмурно, небольшой снег, северо-восточный ветер 5 м/с.

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