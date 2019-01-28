Прокуратура взяла на контроль устранения нарушений в ямальском колледже

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-28T16:07:14+03:00

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Ямальский многопрофильный колледж в январе 2019 года, прославившийся в сети Интернет жалобами студентов на столовские ужасы, взяла на контроль прокуратура ЯНАО. Проверка в учебном заведении еще проводится.

Прокурор Салехард совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО» посетил с инспекцией образовательную организацию.

Здесь же прошла встреча со студентами, которые сообщили о нарушениях их прав. Их заявления подтвердились. Так, например, жилые помещения в общежитии колледжа предоставляются из расчета менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека, что нарушает Жилищный кодекс РФ.

В некоторых комнатах, предусмотренных для проживания и размещения 3 человек, на момент проверки проживало по 5 студентов. Условия проживания в общежитии колледжа не отвечают требованиям законодательства.

- Отсутствует инвентарь для уборки, запорные устройства на дверях в местах общего пользования, душевые лейки в ванных комнатах, на 3 этаже в нерабочем состоянии находилась газовая плита, - прокомментировали в прокуратуре ЯНАО.

Директору колледжа внесено представление, которое рассмотрено безотлагательно. Администрация учреждения тут же приступила к устранению указанных нарушений, на всех дверях в душевых и туалетных комнатах установлены запирающие устройства, также душевые оборудованы лейками.