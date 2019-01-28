2019-01-28T15:09:33+03:00
Общество

В Салехарде в рамках региональной программы капремонта отремонтируют 7 многоквартирников

К работам приступят в начале мая
Анна Полякова
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В Салехарде в рамках региональной программы капремонта отремонтируют 7 многоквартирников Фото: salekhard.orgВ Салехарде в рамках региональной программы капремонта отремонтируют 7 многоквартирников Фото: salekhard.org
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В Салехарде этим летом в рамках региональной программы капремонта отремонтируют 7 многоквартирных домов. К работам подрядчики планируют приступить в начале мая. Уже получено положительное заключение экспертизы и выполнена проектная документация.

Строительно-монтажные работы включают ремонт фасада, кровли, фундамента, инженерных сетей. Еще по девяти домам будут проведены проектно-изыскательские работы для выполнения ремонта в 2020 году. Адреса домов, которые собираются отремонтировать капитально, можно узнать на сайте департамента городского хозяйства.

Как сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства, начальник управления ЖКХ департамента городского хозяйства Анатолий Рогожников, сейчас ведется работа с населением, работа по формированию документации и размещения на торги, определения подрядчика.

В минувшем году в рамках региональной программы капремонта в окружном центре отремонтировали порядка 34 тысяч квадратных метров, а это 8 многоквартирных домов, сообщили в администрации ямальской столицы.

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