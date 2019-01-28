2019-01-28T14:55:21+03:00
Общество

Джип ноябрянина продали с молотка из-за долгов по кредиту

Автомобиль реализовали за 308 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Ноябрьске продали на торгах арестованный приставами у местного жителя внедорожник «Great Wall» 2011 года выпуска. Машина ушла с молотка за 308 тысяч рублей. Эта сумма перечислена взыскателю, финансово-кредитному учреждению, в счет погашения задолженности.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по ЯНАО, мужчина не погасил долг в установленный срок, поэтому в отношении него была применена мера принудительного воздействия – арест имущества.

После проведения необходимых процедур машину передали поверенному в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, где ее продали.

В ведомстве напомнили, что граждане могут обращаться по вопросам приобретения арестованного имущества в отдел управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления в ЯНАО.

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