На Ямале с 29 января начнется похолодание

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-28T15:16:22+03:00

МЧС просит ямальцев быть предельно осторожными в этот неблагоприятный период

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На территорию ЯНАО идет похолодание. По информации синоптиков, уже во вторник, 29 января, температура воздуха ночью опустится до -40оС. Температура днем -20оС… -25оС, местами -30…-35оС. Метеорологи прогнозируют небольшой снег, в отдельных районах слабую метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до15 м/с.

Однако экстремальный лолох придут в регион к концу недели, когда ночные температуры будут достигать - 47 градусов.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Автовладельцам советуют максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а дальнобойщикам помнить, что на внешних трассах всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности.

Водителям напоминают: стоит взять с собой в дорогу запас воды и термос с чаем, спички, лопату, трос, топор, мобильные телефоны с полной зарядкой и балансом.

- Выходя за территорию населенных пунктов, нужно ставить в известность о маршрутах следования и времени прибытия на конечный пункт. Необходимо избегать пересечения по необорудованным переправам. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле. Также в этот период необходимо ограничить выход на улицу детей без сопровождения взрослых, - советуют специалисты ГУ МЧС России по ЯНАО.