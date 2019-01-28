Все ямальские зимники открыты для движения

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-28T14:16:15+03:00

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На Ямале все зимние автодороги открыт для движения любых видов транспорта, но соответствующего тоннажа. Так, например, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, на сезонные трассы «Уренгой – Красноселькуп», «Салехард – Надым», «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги» пропускают автомобили общей массой до 30 тонн.

На зимней автодороге «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале», традиционно тоннаж ниже, поскольку эта зимняя трасса практически полностью проходит по поверхности реки.. Здесь открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн.

Однако завтра ситуация может измениться. По прогнозам синоптиков, ожидается похолодание до -40 градусов мороза ночью.

Дорожники обращают внимание пользователей автозимников – необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Также рекомендуется оставлять свои контакты на КПП для того, чтобы дежурный и диспетчер владели информацией о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей.